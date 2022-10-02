شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تتصدر تريند جوجل بسبب هذه الإطلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة أروى جودة، خلال الساعات الماضية تريند جوجل، بسبب إطلالاتها في إيطاليا، حيث نشرى أروى جودة صور لأكثر من إطلالة لها في إيطاليا عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت أروى جودة في الإطلالة الأولى مرتدية فستان أسود مكشوف من الظهر، أما الإطلالة الثانية أرتدت جامبسوت أسود وظهرت بإطلالة جريئة .



أروى جودة أروى جودة



أروى جودة أروى جودة

وشاركت أروى جودة في مسلسل "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وعرض في رمضان الماضى بطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

كما قدمت أروى جودة مسلسل "حرب أهلية" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت صيام، خالد حجاج، برلتنى فؤاد، لمى كتكت، عمرو صالح ميريت عمر الحريرى، اسلام صادق، محمد دسوقى، وضيفة الشرف شيرين رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.