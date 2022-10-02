شكرا لقرائتكم خبر عن بيدعمها فى أسبوع الموضة.. جيجى حديد وليوناردو دى كابريو بنفس الفندق بباريس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط انتشار تقارير حول وجود علاقة رومانسية بين العارضة العالمية جيجى حديد، والنجم العالمى ليوناردو دى كابريو، ظهرت صور جديدة للثنائى تؤكد علاقتهما، فمع انطلاق أسبوع الموضة فى باريس، توجهت العارضة إلى العاصمة الفرنسية، ولكن يبدو أنه هناك من حرص على دعمها، حيث سافر حبيبها الجديد معها ليرافقها وهذا ما رصدته الكاميرات، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وشوهدت جيجى حديد، وهى عائدة إلى فندق Le Royal Monceau مقر إقامتها فى باريس عند الساعة العاشرة مساء، وكانت تبدو عليها السعادة وتتحدث إلى المصورين، لكن المفاجأة أن الكاميرات نفسها عادت والتقطت صورًا لـ ليوناردو وهو يغادر الفندق نفسه عند الساعة الواحدة صباحًا، والذى حاول إخفاء وجهه، وفق ما نقله موقع TMZ، وهو الفندق الذى تصل تكلفته فى الليلة الواحدة 1300 جنيه إسترلينى.



جيجي وهي عائدة للقندق



النجم يحاول التخفي من المصورين

كذلك، شوهد ليوناردو وهو يدخل إلى أحد النوادى الليلية التى أمضى فيها ما يقارب الساعة من الوقت قبل أن يعود إلى فندق The Costes Hotel الذى ينزل فيه.

وفى وقت سابق، أخبر أحد المصادر موقع ET، أن الثنائى معًا فى إيطاليا، وأن الممثل موجود فى ميلانو مع عارضة الأزياء فى أسبوع الموضة بميلانو.

ويضيف المصدر، أن الثنائى الشهير يريان بعضهما البعض طوال الوقت، وذلك بعدما تم الإعلان عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما سويا لأول مرة فى وقت سابق من هذا الشهر، وتأتى أخبار هروب الثنائى فى اليوم التالى لرصد جيجى حديد منفردة فى ميلانو، حيث كانت مرتدية بدلة داكنة وقميص أبيض ونظارة شمسية، وابتسمت العارضة ولوحت ووقعت توقيعات للمعجبين أثناء تصويرها فى إيطاليا.



ديكابرو في نفس الفندق

وتم رصد دى كابريو، 47 عامًا، وجيجى حديد، 27 عامًا، لأول مرة فى كاسا سيبريانى، فى مدينة نيويورك، فى وقت سابق من هذا الشهر، وقال مصدر سابقًا لـ ET: "كانا يجلسان فى منطقة غرفة الطعام ويتجولان ويقضيان ليلة ممتعة مع بعضهم البعض وليو منجذب جدًا إلى جيجى".

بعد ذلك بوقت قصير، أخبر مصدر آخر ET، أن "جيجى وليو ارتبطا رسميا"، وقال المصدر: "لقد كانا يقضيان وقتًا طويلاً ويتعاملا طوال الوقت مع بعضهم البعض والأمور تسير على ما يرام بينهما وكلاهما سعيد".

وجات علاقة الثنائى بعد انتهاء قصة دى كابريو الرومانسية مع كاميلا مورونى، التى انفصل عنها فى أغسطس بعد أربع سنوات معًا، ويقول مصدر ET: "كامى مستاءة لأنها رأت مستقبلًا مع ليو، لكنها مستقلة بشدة وتتحرك"، أما جيجى حديد، فقد واعدت زين مالك ولديها ابنة تسمى Khai، ويتعدى عمرها العامين.