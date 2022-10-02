شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يبدأ تصوير مسلسله الجديد "السفاح" بتوقيع هادى الباجورى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد فهمى تصوير مسلسله الجديد "السفاح" والذى يتكون من 8 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج هادى الباجورى، ويضم المسلسل عددًا من الفنانين على رأسهم باسم سمرة وركين سعد وحنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال منتصف الشهر الجارى على أقصى تقدير.

كما انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، من إخراج أحمد عبد الوهاب، والذى يعد من الإفلام المنتظرة خلال الموسم السينمائى الجديد، لما يحمله من موضوع مختلف بشكل كوميدى، كما يضم 30 ضيف شرف .

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.