اللقطات الأولى من حفل زفاف الإعلامية سالي عبدالسلام.. فستانها أسطوري وعريسها وسيم بشكل لا يصدّق – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:55 مساءً - احتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بزفافها على مؤمن الباز، داخل أحد الفنادق النيلية وسط حضور عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني والإعلامي، وحرص الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري بصحبة الكينج محمد منير على مشاركتهما الاحتفال.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يحمل اللقطات الأولى لحفل زفاف الإعلامية سالي عبدالسلام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت المقطع الإعلامية سالي عبد السلام التي ظهرت بفستان الزفاف وهي تضع اللمسات الأخيرة إلى جانب عريسها ورفضت أن تكشف عن هويته.

وقام بعقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من صديقات سالي منهن الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

نجوم الإعلام في زفاف سالي عبدالسلام

وحضر حفل زفاف سالي عبد السلام عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة منهم ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالمتحدة، وإيهاب جلال المشرف العام على قناة الزمالك، وتوفيق عكاشة وحياة الدرديري، ومفيدة شيحة وسيمون، وريهام إبراهيم، ودينا كريم وشريف مدكور، ومحمد الدسوقي رشدي وحرمه ودعاء عامر، والفنان مجد القاسم، وميلاد أبي رعد، والدكتور أيمن رشوان، وأحمد سالم، وشيماء السباعي والفنانة ريم البارودي وإيناس علي.

وحرص على تهنئة الإعلامية سالي عبد السلام الكثير من نجوم المجتمع منهم الإعلامية مفيدة شيحة، حيث نشرت عددا من الصور التي تجمعهما خلال حفل الزفاف، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: مبروك يا حياة قلبي، والله الفرحة مش سايعاني ومبسوطة أوي وفرحانة من قلبي عشان أنتي تستاهلي كل حاجة حلوة.. النهاردة أنا أخت العروسة.

وظهرت سالي وهي ترتدي فستان أبيض اللون بكتف واحد One Shoulder، متوسط الطول، وزينت شعرها باكسسوار أنيق، وتركته منسدلا.

وعلّق عدد من أصدقاء سالي على الصورة، ومن بينهن الفنانة ريم البارودي: “اللهم بارك، اللهم آمين، ألف مليون مبروك يا عروسة، ربنا يفرح قلبك ويسعدك”، وعلقت الفنانة إيمان العاصي: “مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم على خير”، كما علقت الفنانة روجينا: “مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم”.

من هي سالي عبدالسلام؟

وتعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفات على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا؛ بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج “حكاية كل عيد” مع خالد عليش على راديو “ميجا FM” بالتناوب مع المذيعين: “آية حسين وأمجد الشرقاوي”، “نيفين محمود وشريف مدكور”، “همسة إمام وإبراهيم فايق”، “دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا”، “مارينا المصري ومحمد فهمى”، و”نيفين محمود وشريف نور الدين”.

الخليج 365

الخليج 365