أول تعليق من مخرج "التاروت" عن الشكوى المقدمة ضد الفيلم "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدم المنتج والمخرج أحمد عياد الرشيدي، يوم الأربعاء الماضي، شكوى رسمية ضد صناع فيلم "التاروت"، في الرقابة على المصنّفات الفنية، بالتزامن مع احتفال النجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف، ببداية تصوير الفيلم.

المخرج إبرام نشأت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الشكوى المقدمة ضد فيلمه، وقال: "لم ولن تؤثر علينا، أولا من المؤكد أن موضوع فيلمنا مختلف تماما، وثانيا فيما يخص الاسم، نحن حصلنا على تصريح المصنفات لفيلم بعنوان (التاروت)، وهو ايضا مختلف عن الاسم الذي قدمه صاحب الشكوى (تاروت)".

وتابع: "تاريخ السينما المصرية حافل بالوقائع المشابهة، ولهذا لم أهتم بما يثار وأواصل تصوير فيلمنا".

السيناريست محمد مكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "كنت مع المخرج أحمد عياد الرشيدي، قدمنا في الرقابة سيناريو فيلم باسم (تاروت)، في عام 2021، وتم توثيق التنازلات رسميا، استعدادا لتقديم الفيلم من خلال شركته ميلودي ستارز للانتاج الفني".

وتابع: "فوجئنا بوجود فيلم له نفس الاسم، وزادت المفاجأة بمعرفتنا أن ترخيصه صدر مؤخرا، كيف حدث هذا لا نعلم؟".

مكي أضاف: "الرشيدي قدم شكوى رسمية بالمصنفات الفنية بخصوص اسم الفيلم، ومن قدم أولا للحصول على الموافقة الرسمية، يكون له حق الحفاظ على الاسم، على أن يقوم الطرف الآخر بالتعديل".

فيلم "التاروت" يشارك في بطولته، سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.