"عيلة اتعمل لها بلوك" تجمع محمد صبحي ووفاء صادق من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة وفاء صادق لفريق عمل مسرحية الفنان محمد صبحي الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك"، ليلتقيا من جديد بعدما تعاونا معا في مسلسلي "رجل غني فقير جدا"، و"يوميات ونيس".

وتستمر حاليا البروفات على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل لخروج العمل الغنائي الاستعراضي الكوميدي قريبا إلى النور.

"عيلة اتعمل لها بلوك" يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل": حمدي السيد، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي .

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكور محمد الغرباوي، والأزياء لمروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، واستعراضات محمد سميح، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديث، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

يشار إلى أن منصة watch it كانت قد عرضت مسرحية "نجوم الظهر" عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها علي قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا على المستوي الجماهيري والنقدي .