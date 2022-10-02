شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء رومانسى و"حضن" يثيران شائعات ارتباط دوا ليبا وتريفور نوح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات تفيد بأن النجمة العالمية دوا ليبا ومقدم البرامج تريفور نوح، يتواعدان، وذلك بعد أن ظهر الثنائى خلال جولة بالطائرة واستمتاعهما بعشاء رومانسى فى أحد المطاعم، حيث تم تصويرهما وهما يتبادلان القبلات ويعانقان فى ليلة سعيدة في مدينة نيويورك، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

شوهدت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 27 عامًا ومضيف برنامج The Daily Show البالغ من العمر 38 عامًا، وهما يستمتعان بعشاء حميمى معًا فىMiss Lily's ، وهو مطعم جامايكي فيEast Village ، في صور حصرية حصلت عليها DailyMail.



تقرير ديلى ميل

ويقول التقرير: "يبدو أن لديهم بعض الكيمياء عندما اختتموا المساء بقبلة رومانسية وعناق قبل الذهاب في طريقهم المنفصل"، وقال أحد المتابعين لموقع "DailyMail"، "لقد جلسوا بهدوء بعيدًا عن أى شخص آخر في المطعم.. كان من الواضح أنهما كانا على اتصال ببعضهما البعض وجلسا قريبين من بعضهما البعض طوال الوجبة، وغادروا معًا وساروا، وتوقفوا لتبادل عناق طويل".



دوا ليبا ومقدم البرامج تريفور

وتأتي الرومانسية الجديدة في الوقت الذى يغادر فيه تريفور نوح برنامج The Daily Show بعد سبع سنوات بعد أن انخفض خلالها عدد مشاهدي برنامج المعلومات والترفيه بشكل كبير، فيما تشتهر دوا ليبا بمجموعاتها الكاشفة والملونة عندما تكون على خشبة المسرح، لكنها خففت مظهرها إلى حد كبير لإطلالة غير رسمية أثناء الخروج مع تريفور نوح، وكانت المغنية وكاتبة الأغاني المولودة في لندن ترتدى سترة جلدية سوداء رائعة.



دوا ليبا وصديقها