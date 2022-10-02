في شهر أكتوبر الوردي.. نجمات قاومن سرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - مع بداية شهر تشرين الأول - أكتوبر وهو شهر التوعية من سرطان الثدي، نستذكر بعض النجمات اللاتي أصبن بهذا المرض وقاومنه بصلابة وقوة وانتصرن عليه.

آخرهن الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور التي أعلنت مؤخراً عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وقالت على انستقرام: "دايماً تعوّدتوا على صوري انو تنشر الفرح والايجابية واليوم ما رح يتغيّر شي، رح ضلّ غنى القويّة والمتفائلة بالحياة بالرغم من انو بتاريخ 10 آب عرفت انو معي سرطان الثدي".

النجمة اليسا كشفت بجرأة عن اصابتها بسرطان الثدي، وانتصرت على مرضها المميت، حيث عبرت عن ذلك وعن تجربتها ن خلال رسالتها لكل مصابة بسرطان الثدي بالكشف المبكر عنه ومواجهته.

واستقبلت بسمة وهبة نبأ إصابتها بسرطان الثدي بكل صلابة، وبعد رحلة علاج استمرت عامين متواصلين واستئصال إحدى ثدييها، عادت بعدها للاحتفال بانتصارها على السرطان بمشاركة أصدقائها وزملائها، وواصلت عملها الإعلامي.

عالمياً النجمة انجلينا جولي تحمل جينات تزيد من فرص إصابتها بالسرطان بنسبة تتراوح بين 55% و65%، لذلك استئصلت ثدييها لتقى نفسها من هذا المرض اللعين.

تابعوا المزي من صور نجمات قاومن سرطان الثدي:

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