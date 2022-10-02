شيرين عبدالوهاب تلتقي نداء شرارة وتعلق : ” اكتشافي يا ناس “

كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من لقائها بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب . وظهرت نداء شرارة في الفيديو وهي تحتضن شيرين عبد الوهاب وتقبلها معربة عن اشتياقها لها قائلة : ” وحشتيني أد الدنيا ” . لترد شيرين عليها : ” انتي بنتي حبيبتي .. اكتشافي يا ناس ” .. وعلقت نداء شرارة : ” حبيبة قلبي يا عمري ” . يذكر أن الفنانة نداء شرارة كانت قد شاركت في برنامج “ذا فويس” عام 2015 بموسمه الثالث والتي فازت به، وكانت واحدة من أعضاء فريق شيرين أثناء البرنامج .

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