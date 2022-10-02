شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يختار الفنانة وفاء صادق لتشاركه بطولة "عيلة اتعمل لها بلوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تألقها في مسلسلي "رجل عني فقير " و" يوميات ونيس " تلتقي الفنانة والنجمة وفاء صادق مع الفنان الكبير محمد صبحي في مسرحية "عيلة.. اتعمل لها.. بلوك " ليختارها كي تشاركه بطولة العمل الجديد ، وتستمر حاليا البروفات علي مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل لخروج العمل الغنائي الاستعراضي الكوميدي قريبا إلي النور .

" عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل " :حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي .



محمد صبحي يختار وفاء صادق لبطولة مسرحيته الجديدة

مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك " تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكورمحمد الغرباوي، والأزياء لمروة عوده ، وأشعار عبد الله حسن ، وموسيقي وألحان شريف حمدان ، واستعراضات محمد سميح ، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة ، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية .

يشار إلي أن منصة watch it كانت قد عرضت مسرحية " نجوم الظهر " عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها علي قناة cbc في عيد الأضحي الماضي ، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا علي المستوي الجماهيري والنقدي .