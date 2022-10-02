شيرين عبد الوهاب تحيي ذكرى نصر أكتوبر بأغنية مع الطفل محمد أسامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب رفقة محمد أسامة وهي تؤدي إحدى الأغنيات الوطنية، استعدادا للمشاركة في إحياء حفلات ذكرى نصر أكتوبر.

وتستعد شيرين، لحفل غنائي يوم 8 أكتوبر المقبل في احتفالية اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات، البرونزية 500 جنيه، الفضية 1000 جنيه، والذهبية 1500 جنيه، والبلاتينيوم 2000 جنيه.

المطربة شيرين عبد الوهاب، واجهت مؤخرا أزمة تسريب أغانيها الجديدة، منها أغنية "المترو"، التي سبق وأعلنت عزمها طرحها، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، قبل أن يتم تأجيلها.