نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور وشادي شامل يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أسود أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة نجلاء بدر إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "قمر"، وأضاف آخر تعليقا: "برمز قلب أحمر"، كما عبر الفنان شادي شامل عن إعجابه بتعليق "قلب أسود".

جدير بالذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في مسلسل "بابلو"، الذي عُرض رمضان الماضي، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبد الله.