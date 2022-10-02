كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
فظهرت آمال ماهر في الصور وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض أثناء تواجدها على أحد الشواطئ من أمام البحر .
ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أعربوا في تعليقاتهم عن إعجابهم بها مشيدين بجمالها ووصفها البعض بالملكة إيزيس .
وكانت قد عادت آمال ماهر إلى الساحة الفنية بعد غياب لمدة عامين في حفل أقيم بمدينة العلمين الجديدة في شهر يوليو الماضي .
كما انتهت آمال ماهر من وضع اللمسات النهائية على أحدث ألبوماتها استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح ألبومها الأخير “أصل الإحساس” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر .. والجمهور : ” الملكة إيزيس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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