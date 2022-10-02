أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر .. والجمهور : ” الملكة إيزيس “

كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

فظهرت آمال ماهر في الصور وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض أثناء تواجدها على أحد الشواطئ من أمام البحر .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أعربوا في تعليقاتهم عن إعجابهم بها مشيدين بجمالها ووصفها البعض بالملكة إيزيس .

وكانت قد عادت آمال ماهر إلى الساحة الفنية بعد غياب لمدة عامين في حفل أقيم بمدينة العلمين الجديدة في شهر يوليو الماضي .

كما انتهت آمال ماهر من وضع اللمسات النهائية على أحدث ألبوماتها استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح ألبومها الأخير “أصل الإحساس” .