فنانة مصرية شهيرة : ” ربنا رزقني أضعاف لما قررت أسيب الفن “

كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - كشفت الفنانة أمل إبراهيم عن سبب اتخاذها لقرار الاعتزال والابتعاد عن الفن منذ 15 عاما والذي يرجع إلى رغبتها في رعاية نجلها والتفرغ له .

فقالت أمل إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي: ” كان رزقي في الشغل وربنا وصله باكتر وأضعاف أضعاف لما قررت بيني وبينه إن أنا هسيب الفن واتجه لإبني أربيه وكل سنة بطلع أعتمر مع ابني ” .

وأكدت “إبراهيم” على أنها مازالت عضوة بنقابة المهن التمثيلية مشيرة إلى احترام وحسن تعامل الفنان أشرف زكي رئيس النقابة مع جميع الفنانين مستشهدة بموقف لها معه .

تابعت : ” فجأة أنا وقعت في شارع جالي إغماء وابني مسافر لإنه في مصر للطيران، اتصلوا بالنقابة أول حاجة قالهم أقرب مستشفى تروح على طول وعمل كل ما يلزم لإنقاذ أمل إبراهيم ” .

وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي في الحلقة عددا من النجوم الكبار الذين تم تكريمهم في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى وهم : فكري صادق وعواطف حلمي وعبد الله مشرف إلى جانب أمل إبراهيم .