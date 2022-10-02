كتب امير فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - كشفت الفنانة أمل إبراهيم عن سبب اتخاذها لقرار الاعتزال والابتعاد عن الفن منذ 15 عاما والذي يرجع إلى رغبتها في رعاية نجلها والتفرغ له .
فقالت أمل إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي: ” كان رزقي في الشغل وربنا وصله باكتر وأضعاف أضعاف لما قررت بيني وبينه إن أنا هسيب الفن واتجه لإبني أربيه وكل سنة بطلع أعتمر مع ابني ” .
وأكدت “إبراهيم” على أنها مازالت عضوة بنقابة المهن التمثيلية مشيرة إلى احترام وحسن تعامل الفنان أشرف زكي رئيس النقابة مع جميع الفنانين مستشهدة بموقف لها معه .
تابعت : ” فجأة أنا وقعت في شارع جالي إغماء وابني مسافر لإنه في مصر للطيران، اتصلوا بالنقابة أول حاجة قالهم أقرب مستشفى تروح على طول وعمل كل ما يلزم لإنقاذ أمل إبراهيم ” .
وكانت قد استضافت الإعلامية منى الشاذلي في الحلقة عددا من النجوم الكبار الذين تم تكريمهم في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى وهم : فكري صادق وعواطف حلمي وعبد الله مشرف إلى جانب أمل إبراهيم .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة : ” ربنا رزقني أضعاف لما قررت أسيب الفن “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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