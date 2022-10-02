شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا وايلد تركز على الرياضة بعد نجاح أحدث أفلامها "Don't Worry Darling" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد وهي تستمتع بوقتها في لوس أنجلوس عندما خرجت لممارسة الرياضة يوم الجمعة الماضية، إذ تميزت اوليفيا البالغة من العمر 38 عامًا حاليًا بنجاح مشروعها الإخراجي الثاني " Don't Worry Darling" بعد عرضه مؤخراً.

ويأتى ذلك بعد ايام من رصد النجم هارى ستايلز، وهو يرفض الوقوف بجانب صديقته أوليفيا وايلد على السجادة الحمراء قبل العرض الخاص لفيلمهما "Don't Worry Darling"، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى، ويشير تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن سبب ابتعاد الثنائى عن بعضهما فى الصور يعود إلى بذل قصارى جهدهما لإبقاء علاقتهما الرومانسية بعيدة عن دائرة الضوء خلال المسار الترويجى للفيلم الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار تنفيذ هذا المبدأ، فقد التقط الصور ومقاطع الفيديو التى انتشرت سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعى التى تظهر هارى ستايلز، وهو يرفض الوقوف بجانب صديقته أوليفيا وايلد، فى العرض الأول لفيلم " Don't Worry Darling" فى مهرجان فينيسيا السينمائى، ليلة الاثنين.



اوليفيا وايلد