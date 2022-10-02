شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الكاملة لحفل زفاف سالي عبد السلام.. حضور محمد منير وبكاء والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر العديد من النجوم والمشاهير حفل زفاف وعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على مؤمن سالم الباز داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها المقربين.



حفل زفاف سالي عبد السلام

وقام بعقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من صديقات سالي منهن الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون، وغلبت الدموع والد الإعلامية الشهيرة من الفرحة في حفل زفاف ابنته.

كما حرص المطرب محمد منير على حضور حفل الزفاف وتهنئة العروسين، كما حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على الحضور منذ الدقائق الأولى في حفل زفاف زميلتها المذيعة سالى عبد السلام، وشاركت متابعيها صورة بصحبة العروسة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، والله الفرحة مش سايعاني مبسوطة أوي وفرحانة من قلبي عشان انتي تستهلي كل حاجة حلوة ،سمعونا زغروطة أنا أخت العروسة".



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام

تعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفة على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا؛ بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج "حكاية كل عيد" مع خالد عليش على راديو "ميجا FM" بالتناوب مع المذيعين: "آية حسين وأمجد الشرقاوي"، "نيفين محمود وشريف مدكور"، "همسة إمام وإبراهيم فايق"، "دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا"، "مارينا المصري ومحمد فهمى"، و"نيفين محمود وشريف نور الدين".



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام



حفل زفاف سالي عبد السلام (15)