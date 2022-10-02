شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة شيرين عبد الوهاب تتعاون مع هشام جمال فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان والمنتج هشام جمال صوره تجمعه بالنجمة شيرين عبد الوهاب والطفل محمد أسامة مغني “الغزالة رايقة” والموزع مادي معلقا: "توقعوا !" في إشارة إلى بداية تعاون لأول مرة بين شيرين وهشام جمال في أغنية من ألحانه وإنتاجه سيتم إطلاقها خلال أيام.

وكانت شيرين قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها (المترو) وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع النابلسي.



شيرين عبد الوهاب وهشام جمال

ومن ناحية أخرى تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقى سلطانة الطرب مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة: "آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

يذكر أن قناة "DMC" عرضت برومو لقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي سيُعرض قريبا، مع صاحبة السعادة، والذي تقدمه إسعاد يونس.