ليلى أحمد زاهر تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة ليلى أحمد زاهر إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "القمر نور في النهار"، وعلق آخر: "أجمل واحدة في الدنيا كلها".

جدير بالذكر أن ليلى تشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة، والمقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه، كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين.