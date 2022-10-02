ياسمين صبري داخل سيارة فارهة وشيري عادل جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت داخل سيارة فارهة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سوزان نجم الدين

أطلت الفنانة سوزان نجم الدين على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا بلون ذهبي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سينتيا خليفة

خطفت الفنانة سينتيا خليفة أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالها المميزة، حيث أطلت بالشعر الكيرلي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أحمر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرنا جميل

أطلت الفنانة ميرنا جميل على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا أبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أسود أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

شيري عادل

لفتت الفنانة شيري عادل أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالتها المميزة، حيث ظهرت بشعر مجعد وفستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث أطلت بفستانا أسود لامع، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

داليا البحيري

خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الكلاسيكية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".