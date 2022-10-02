ريم البارودي وإيمان العاصي وروجينا.. تهنئة النجمات لسالي عبد السلام بحفل زفافها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ عدد من الفنانين والإعلاميين، الإعلامية سالي عبد السلام بمناسبة حفل زفافها الذي أقيم مساء اليوم في أحد الفنادق الكبرى.

وكتبت الفنانة ريم البارودي: "اللهم بارك، اللهم آمين، ألف مليون مبروك يا عروسة، ربنا يفرح قلبك ويسعدك"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم على خير"، كما علقت الفنانة روجينا: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم".

كما كتب خالد عليش: "ولع الدنيا"، وأضافت الإعلامية شيماء صابر: "مبروك يا عروسة".

وقالت الإعلامية سالي عبد السلام أثناء الحفل مازحة: "لما أتخانق مع جوزي هروح أشتكيه في المحكمة، وأنا لسه مخضوضة ومخطوفة كده والفستان تقيل أوي مش عارفة العرايس بيستحملوا الفساتين إزاي؟"

يذكر أن سالي عبد السلام شاركت صورا رفقة عريسها "مؤمن" وطلبت أن يجمع الله بينهما.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام": "حبيتك وبحبك على طول، وهتعرفوا هو مين؟، وبيشتغل ايه؟، وكله قريب بإذن الله، بس طالبه منكم دعوات كتير قوي، بارك يارب، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، سكينة ومودة ورحمة وطول العمر، يارب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، انت رزقي يا مؤمن اللهم بارك".

يذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام شاركت كضيف شرف في سيت كوم "راجل وست ستات" الجزء التاسع عام 2015.