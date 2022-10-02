شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تتألق بشوارع نيويورك بعد شائعة ارتباطها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المغنية دوا ليبا مؤخرًا حينما ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، أثناء استمتاعها بصحبة زملائها حسب تقرير الديلي ميل في مدينة نيويورك، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت حول ارتباطها بقصة حب مع الممثل الكوميدي ومقدم برنامج ديلي شو تريفور نوح، إلا أنها تجاهلت الأمر تمامًا مؤخرًا.

ودوماً ما ترتبط دوا ليبا بشائعات الارتباط من آن لآخر منذ انفصالها عن ظهور دوا ليبا بهذا الشكل جاء بعدما انفصلت عن حبيبها عارض الأزياء الشهير أنور حديد، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لأكثر من عامين، وذلك بسبب مرور علاقتهما بأزمة دون الكشف عن تفاصيلها.

وكان ارتبط الثنائى دوا ليبا وحديد منذ يوليو 2019، عندما تم رصدهما معًا في مهرجان الموسيقى الصيفي البريطاني في لندن، واستمرا خلال عامين يكونا ثنائى ناجح ومتفاهم قبل الانفصال.

ثم قررا إنهاء علاقتهما بداية العام الجاري بسبب نشوب العديد من الأزمات والخلافات بينهما، وجاء ذلك عقب فترة قصيرة من انفصال جيجي حديد شقيقة أنور عن حبيبها ووالد ابنتها زين مالك في نهاية أكتوبر الماضي، بسبب والدتهما يولاندا حديد.