شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وسيمون يحضران حفل زفاف سالى عبد السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير على حضور حفل زفاف الإعلامية سالى عبد السلام، وتهنئتها على زواجها، كما حضرت النجمة سيمون والتي حرصت على الحضور منذ الدقائق الأولى، وحضر عدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني والإعلامى.

وحرصت الإعلامية مفيدة شيحة على الحضور منذ الدقائق الأولى في حفل زفاف زميلتها المذيعة سالى عبد السلام، وشاركت متابعيها صورة بصحبة العروسة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، والله الفرحة مش سايعاني مبسوطة أوي وفرحانة من قلبي عشان انتي تستهلي كل حاجة حلوة ،سمعونا زغروطة أنا أخت العروسة".

واحتفلت الإعلامية سالى عبد السلام بحفل زفافها على مؤمن سالم الباز، داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين.

تعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفة على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج "حكاية كل عيد" مع خالد عليش على راديو "ميجا FM" بالتناوب مع المذيعون: "آية حسين وأمجد الشرقاوي"، "نيفين محمود وشريف مدكور"، "همسة إمام وإبراهيم فايق"، "دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا"، "مارينا المصري ومحمد فهمى"، و"نيفين محمود وشريف نور الدين".















