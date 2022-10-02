شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت وبسمة بطلتا فيلم "سعاد" تحصدان جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان سلا الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد رامى عبد الرازق أمين عن فوز بسنت وبسمة بطلتي فيلم "سعاد" بجائزة أفضل ممثلة مناصفة بالدورة الـ15 من مهرجان سلا الدولى لأفلام المرأة.





تدور قصة فيلم "سعاد" حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي.

الفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضى على العلاقات الإنسانية والعاطفية.