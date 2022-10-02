شكرا لقرائتكم خبر عن المعركة الأولى بين البشر والأوروك The Rings of Power تحظى بإعجاب المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت المعركة الأولى بين البشر والأوروك في الحلقة السادسة من سلسلة The Rings of Power، على إعجاب الكثيرين من متابعي السلسلة التي تطرح عبر منصة أمازون، حيث تعد تلك المواجهة الأولى بين البشر والجن والمخلوقات الأخرى بعد وصول ملكة الأراضي الجنوبية برفقة قائدة جيوش الجن الشمالية في رحلة استكشافية للأراضي الوسطي.



The Rings of Power



The Rings of Power

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا، الكثير من إعجاب المشاهدين والمتابعين، حيث تعد تلك نقطة تحول كبيرة في إحداث المسلسل الذى شهد في أولى حلقاته سرد تفاصيل درامية أكثر من المتوقع، حيث كان يتوقع الكثيرون وجود معارك كثيرة.



The Rings of Power



The Rings of Power

بدأ طرح حلقات المسلسل الجديد The Lord of the Rings: The Rings of Power فى 2 سبتمبر الماضى، ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، سيتم إصدار حلقات المسلسل الجديد بشكل أسبوعى في أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك طرحت الشبكة المنتجة صورة من الحلقة الأولى، لتشويق منتظرى العمل.

يشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وينضم أعضاء فريق العمل الجدد إلى روبرت أرامايو، وأوين آرثر، ونزانين بونيادي، وتوم بادج، ومورفيد كلارك، وإسماعيل كروز كوردوفا، وإيما هورفاث، وماركيلا كافينا، وجوزيف مول، وتيرو موهافيدين، وصوفيا نومفيت، وميجان، ودانيال سميث، وتشارلي فيكرز، كما أعلن في وقت سابق من هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل التليفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالي 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.