شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران الإعلامية سالى عبد السلام ومؤمن بتوقيع خالد الجندى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الإعلامية سالي عبد السلام من عقد قرانها على مؤمن سالم الباز داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني والتليفزيوني.

وقام بعقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من صديقات سالي منهن الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

تعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفات على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا؛ بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج "حكاية كل عيد" مع خالد عليش على راديو "ميجا FM" بالتناوب مع المذيعين: "آية حسين وأمجد الشرقاوي"، "نيفين محمود وشريف مدكور"، "همسة إمام وإبراهيم فايق"، "دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا"، "مارينا المصري ومحمد فهمى"، و"نيفين محمود وشريف نور الدين".