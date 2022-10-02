شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى يشارك دنيا سمير غانم فى مسرحية "أنستونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان كريم عفيفي علي مسرحية جديده بعنوان "أنستونا" من بطولة كل من دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وعمرو عبد العزيز، والاغاني من تأليف أيمن بهجت قمر والألحان لعمرو مصطفي ومن إخراج خالد جلال، وسوف تقام علي إحدى مسارح منطقة اكتوبر مسرح يوم 20 اكتوبر الحالي .

من ناحية أخرى يقوم الفنان كريم عفيفي بالتحضير للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وعرض مؤخرًا للفنان كريم عفيفي فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى،ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.