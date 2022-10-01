شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة شيحة من حفل زفاف سالى عبد السلام: سمعونا زغروطة أنا أخت العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على الحضور منذ الدقائق الأولى في حفل زفاف زميلتها المذيعة سالى عبد السلام، وشاركت متابعيها صورة بصحبة العروسة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت قائلة: "مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، والله الفرحة مش سايعاني مبسوطة اوي وفرحانة من قلبي عشان انتي تستهلي كل حاجة حلوة، سمعونا زغروطة أنا أخت العروسة".





واحتفلت منذ قليل، الإعلامية سالى عبد السلام بحفل زفافها على مؤمن سالم الباز، داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين.

تعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفة على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج "حكاية كل عيد" مع خالد عليش على راديو "ميجا FM" بالتناوب مع المذيعين: "آية حسين وأمجد الشرقاوي"، "نيفين محمود وشريف مدكور"، "همسة إمام وإبراهيم فايق"، "دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا"، "مارينا المصري ومحمد فهمى"، و"نيفين محمود وشريف نور الدين".











