شكرا لقرائتكم خبر عن Smile.. فيلم رعب جديد بدور السينما المصرية ويحقق 8 ملايين دولار بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض دور العرض المصرية حاليا فيلم Smile من نوعية الرعب، وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept وThe Hidebehind.

حقق فيلم smile فور عرضه الافتتاحي أمس الجمعة في دور السينما الأمريكية 8.2 ملايين دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.