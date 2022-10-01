شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من أنس نصري لشقيقته أصالة بعد حفل الرياض.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة نصري، على توجيه رسالة حب لها بعد حفلها الذي أحيته أمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "الكثير من الاحلام التي سنحققها و الكثيير من الحب و الالتزام الذي سنقدمه لعائلتنا والاستظلال بظل الله في كل وقت وكل زمان، هذا عهدنا وهذا ما وعدت به حبيبتُنا صولا من حفل أمس في الرياض".

ومن المقرر أن تحيي النجمة السورية حفلا غنائيا في مدينة نصر، يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها ويشارك في نفس الحفل يحيى النجم اللبناني وائل كفورى بعد غياب طويل عن المشاركة في الحفلات بمصر ويقدم كفورى بالحفل باقة من أغانية القديمة والجديدة منها "مين حبيبى أنا "قرب لى"، "يا ضلى يا روحى"، "يا هوا روح وقولوا".