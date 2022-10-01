شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامية سالى عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت منذ قليل، الإعلامية سالى عبد السلام بحفل زفافها على مؤمن سالم الباز، داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور الأسرة والأقارب وعدد من الأصدقاء المقربين.

تعتبر سالى عبد السلام من المذيعات اللائي يمتلكن شعبية كبيرة على السوشيال ميديا بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج "حكاية كل عيد" مع خالد عليش على راديو "ميجا FM" بالتناوب مع المذيعين: "آية حسين وأمجد الشرقاوي"، "نيفين محمود وشريف مدكور"، "همسة إمام وإبراهيم فايق"، "دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا"، "مارينا المصري ومحمد فهمى"، و"نيفين محمود وشريف نور الدين".



























