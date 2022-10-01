شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الساخرة من خلف كواليس الموسم الثالث لـ The Boys.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل The Boys، عن بعض اللقطات الساخرة من خلف كواليس تصوير الموسم الثالث من العمل الدرامي الذى طرح في يونيو الماضي، وحصل على تقييم وصل إلى 98 %من قبل 144 ناقدا عالميا، و86% من قبل 1506 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وظهر في الفيديو الذى كشفت عنه الشركة المنتجة عن عدد كبير من اللقطات الساخرة من خلف الكواليس والتي بلغت مدتها لأكثر من دقيقتين ونص، ليحظي على اعجاب الكثير من مشاهدي السلسلة.

وطرحت أولى حلقات الموسم الثالث من The Boys في 3 يونيو الماضى، وانتهى عرض الحلقات في 8 يوليو الجارى، وسيتكون الموسم الجديد من 8 حلقات.

تتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وكان قد انضم الثلاثى شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث منThe Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

ويلعب شون باتريك فلانيري دور بطل خارق اسمهGunpowder، ومايلز جاستون فيلانويفا سيلعب دور Supersonic، على أن يقوم ونيك ويتشلر بلعب دورBlue Hawk.

بالإضافة إلى ذلك انضم الثلاثى من فرانسيس تورنر وكريستين بوث وجاك دولان إلى الموسم الثالث من مسلسل The Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

على أن تلعب تيرنر دور مونيك، زوجة (لاز ألونسو)، وسيلعب Booth وDoolan دور الأخوين Tessa وTommy، المعروفين أيضًا باسم TNT Twins".

يشارك في المسلسل بطولة مسلسل The Boys، كل من كارل أوربان، وجاك كويد، وأنتوني ستار، وإيرين موريارتي، ودومينيك ماك إليجوت، وجيسي تي آشر، ولاز ألونسو، وتشيس كروفورد، وتومر كابون، وكارين فوكوهارا، وناثان ميتشل، وكولبي مينيفي، كما انضم مؤخرا جنسن أكليس للموسم الثالث