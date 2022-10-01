" أول ظهور.. صاحب انتش واجري يغنيها على الهواء" والمذيع يحرجه "بلاش ألفاظ خارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث هيثم أحمد الشهير بـ "ويجز الغلابة" عن تريند "أنتش وأجري"، وذلك أثناء استضافته في برنامج "spot" المذاع عبر قناة "الشمس".

وقال: "قولت لحسام صاحبي، أنا عايز أغني لمايكل جاكسون، قالي مايكل جاكسون مرة واحدة، وجينا مرة والنهار طلع علينا وكنا على السطح، ولقيني بقوله الكلمات بتاعة التريند،إيتي إيتي مونتي".

وظهر "هيثم" على الهواء وهو يؤدي أغنية التريند، لكن مقدم البرنامج أحمد رضوان، قاطعه:"مينفعش تقول الكلمتين في اللي آخر الأغنية على الهواء عشان قيم المجتمع اللي لازم نحافظ عليها، بلاش ألفاظ خارجة".

وانتشر تريند "أنتش وأجري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات.

ظهرت الفنانة سوسن بدر في مقطع فيديو أثناء مشاركتها في تريند رقصة "انتش واجري" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وشارك شكري حكيم، مساعد مخرج مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة سوسن بدر مرتدية ملابس سوداء، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".