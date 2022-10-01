"أنا منهارة".. "أول رد من منة عرفة على طليقها محمود المهدي بعد اتهامات الخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رد الفنان محمود المهدي على طليقته الفنانة منة عرفة بخصوص تصريحاتها عن انفصالها في علاقاتها السابقة بسبب الخيانة، وذلك عبر مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "خط أحمر" على شاشة قناة "الحدث".

وتواصلت منة عرفة أثناء مداخلته الهاتفية مع مقدم البرنامج محمد موسى، لتؤكد أنها لم تصرح بذلك، وقال "موسي": "هي بتقول إنها مقالتش موضوع الخيانة ده، وإن الصحفي هو اللي نقل كلامها غلط، وظهور محمود في الصحافة والتلفزيون بيأذيها، وبتطلب منك متطلعش تتكلم للصحافة ومتستفزش من الكلام ده، عشان هي منهارة بسبب الكلام ده".

ورد "المهدي": "هي تعبتني ودمرتني نفسيا، وتعبت من كلام الناس، زي ما هي تعبانة، ومكنتش راضي اتكلم، وأديتها الفرصة تطلع تنكر ومحصلش"، وأضاف: "أنا أتحدى أي حد من أهلها يطلع يقول إن محمود المهدي كان خاين".

يذكر أن الفنانة منة عرفة كشفت سبب انفصالها عن علاقات الارتباط في تجاربها السابقة.

وقالت منة خلال لقائها في برنامج "The blind date show2"، بعد توجيه سؤال لها عن علاقاتها السابقة: بما إنك دخلتي في علاقتين أو تلاتة في حاجة خليتكم ما تكملوش؟"، ردت منه:"ليه هو أنا هسيبه علشاني، ما أنا هسيبه علشانه هو، زي مثلا الخيانة".

وأعلنت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوليو الماضي: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع".