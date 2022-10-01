جوزي ضربني بسبب التمثيل قولتله طلقني".. أبرز تصريحات فاطمة كشري عن الفن (فيديو)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحدثت الفنانة فاطمة كشري عن سبب حبها للسينما وطلب الطلاق من زوجها، كما وجهت رسالة للفنان محمد رمضان، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر شاشة قناة "الحدث".

نستعرض في هذا التقرير أبرز تصريحات الفنانة فاطمة كشري:

- حبيت السينما بسبب الفنانين نور الشريف وفريد شوقي.

- كنت رايحة اشتري تلاجة، ولقيت الناس زحمة، بسألهم: "مين دول؟"، قالوا: "دول بتوع السينما"، وعرفت كل حاجة إزاي أقدم واشتغل معاهم، ونزلت أول فيلم "صراع الأحفاد" مع الفنان نور الشريف.

- أول أجر أخدته كان 10 جنيه.

- جوزي ضربني، قال لي : "يا أنا يا هم"، قولتله: "هم، طلقني"، مكانش بيشوفني أصل بشتغل ليل ونهار، بالليل مسرح، وبالنهار أوردر تصوير أو اتنين.

- الكشري بتاع جوزي، ومسكته بعد وفاته، ومكنتش شغاله معاه قبل ما اشتغل في السينما.

- اشتغلت تمرجية وفي المطار، وزهقت وتعبت، وبعت واشتريت عند بيتي، وربيت عيالي.

- محمد رمضان مش جيل جديد، وشغال بقاله كذا سنة، وتسحل قبل كده وتبهدل وبيغير من نفسه وبيشتغل حلو، هو سبحان الله كان تعبان في حياته ومذلول وطلع بعد عذاب، وربنا كرمه، في ناس بتقول إنه محدث نعمة، لأ، هو عايز يتمتع بماله، بس اللي يشوف فيه نفسه حلو، يعمله، ميخليش حد يعدل عليه، هو بيفرح لما الناس بتجيب سيرته، بيتشهر أكتر، هو مش عايز شهرة، لو سابوه مع نفسه، هتلاقيه لامم نفسه، وقافل عليه بابه.

- ياريت أروح الجونة، ولو معايا حق الأتوبيس رايح جاي، هنام فين؟، واللي بيروحوا الجونة اللي لابسين فساتين.

- الفنانات بيلبسوا فساتين كده في المهرجانات غيرة من بعض، وبيلبسوه قبل ما يدفعوا تمنوا للخياط.