شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات عبد الفتاح جرينى استعدادا لحفل أكادير.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل، المطرب المغربي عبد الفتاح جريني، بالتعاون مع الدي جي فان من إجراء البروفة النهائية لحفله المقرر إقامته مساء اليوم ضمن فعاليات رالي المغرب والذي تنطلق فعالياته من 1 إلى 6 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

ومن المقرر أن يغني جريني عددًا من أشهر أغانيه، مثل جابرا فان، يا حبيبي، شكرا وعدد آخر من أغانيه التي يحبها ويعشقها جمهوره المغربي الذي يعود إليه بعد غياب خمس سنوات والمصادفة أن آخر حفلاته كانت في أكادير.

الحفل ستحتضنه ساحة الأمل، وسيستمر على مدى أكثر من 4 ساعات، وسيكون انعكاسًا للفخر الموسيقي المغربي والثقافة الأمازيغية، من أجل الاحتفال بساحة فنية مغربية نابضة بالحياة وبمشاركة قائمة واسعة من الفنانين المغاربة والعالميين، والذي يعد بأجواء احتفالية تجمع ما بين الثقافة والرياضة من أجل تغذية الجسد والروح.











