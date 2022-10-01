شكرا لقرائتكم خبر عن فايزة هنداوي: قرار عدم ترشح فيلم مصري للأوسكار يحرك المياه الراكدة بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الناقدة فايزة هنداوى، عضو لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، على قرار اللجنة بعدم ترشيح أي فيلم مصري لمسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبى لتمثيل مصر في النسخة الـ95 من جوائز الأوسكار.

وقالت الناقدة فايزة هنداوى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أولا اللائحة تنص على أن اللجنة من حقها أن تمتنع عن ترشيح فيلم اذا لم تجد فيلماً مناسباً للترشح يعنى ده حق أصيل للجنة، وكنا بناقشه في السنوات الماضية، لما مكنش بيكون في حاجة على المستوى، ودايما بتكون أغلبية التصويت بنظام ديموقراطى، فكان أغلب الناس بتميل بأننا نرشح فيلم ونشجع السينما المصرية يمكن ربنا يسهل وينفخ في صورتهم، فكنا بنرشح أفضل المعروض وخلاص".

وأضافت فايزة هنداوى: "سنة ورا سنة مبيحصلش حاجة جديدة في السينما المصرية والفيلم المصرى اللى بيتم ترشيحه للأوسكار مش بيعمل حاجة، وبيتعمل له دعايا في مصر بس بأنه راح للأوسكار ولكن مش بيعمل أي حاجة، فكان في مناقشة إحنا هنعمل زى كل سنة ونرشح فيلم تحصيل حاصل وخلاص ولا ناخد موقف بعدم الترشح لأن الفيلم هايروح مش هيعمل حاجة".

وتابعت فايزة هنداوى: "فقررنا عدم ترشيح أي فيلم مصري للأوسكار، ويمكن مكسبنا أن الناس تقول ويحصل الجدل والنقاش الحاصل حاليا ودى حاجة مفيدة جدا لأنه يعتبر بيحرك الماء الراكدة وإنها تفوق الناس وتنبئهم بأن عندنا مشكلة في السينما المصرية وعاوزين نحلها".

واستكملت فايزة هنداوى: "في أسئلة بتقول عن سبب عدم ترشح فيلم أبو صدام، وده بسبب أن الفيلم اتعرضفى شهر نوفمبر السنة الماضية، واللائحة تغيرت وأصبح ترشح الأفلام من بداية شهر يناير، أما بالنسبة لفيلم كيرة والجن فهو فيلم عظيم وعمل إيرادات كبيرة ويحيى الروح الوطنية والمقاومة وضد العنصرية ضد المسلمين والمسيحين، وهذا الكلام كتبته في مقال لى ولكن كتبت أيضا بنفس المقال أن الفيلم في شوية مشاكل في البناء والسيناريو والإيقاع وفى أحداث غير منطقية وفى ما يقرب من ساعة إلا ربع ممكن يتشال، فمش هينفع نرشح حاجة وأكون عارفة أنه مش هيعمل أي حاجة في الأوسكار.

وعن مهاجمة البعض لقرار اللجنة قالت فايزة هنداوى: "الناس اللى بتهاجم اللجنة يا ريت يقولولنا هيرشحوا إيه من الأفلام اللى اتعرضت السنة دى، وعامة قرار عدم الترشح يعنى إن فيه مشكلة في السينما وأعتبره تحريك للماء الراكدة وإحنا مش ضد السينما المصرية ولكن بنحافظ على ماء وجه السينما المصرية".

وبخصوص ما أثير من مخرج بأنه يتم أخذ أفلام قبل عرضها، وإنه خارج القانون قالت فايزة هنداوى: "اللائحة بتقول ياما يكون الفيلم معروض ياما يكون في جواب من شركة التوزيع بتواريخ عرضه في الفترة الممسوح بها، لأن إحنا بنبعت في شهر أكتوبر وبيكون في أفلام بيتم عرضها في شهر نوفمبر، فلو لم تشارك هذه الأفلام فلن شارك العام المقبل لأن الترشح بيكون من أول شهر يناير من العام الجديد".

واختتمت الناقدة فايزة هنداوى حديثها قائلة: "يا ريت الناس تبص لمصلحة السينما المصرية ونشوف محتاجين إيه للسينما عشان نقدر نروح للقائمة الطويلة والقصيرة زى دول عربية كثيرة وصلت للقائمة القصيرة".