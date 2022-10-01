شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله: استبعاد ترشيح فيلم مصرى لجوائز أوسكار ليس كارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت الناقدة ماجدة خير الله قرار عدم ترشيح أي فيلم مصري ضمن قائمة الأفلام المتنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي، الذي اتخذته لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار.

وقالت ماجدة خير الله لـ ”الخليج 365”: هناك الكثير من الدول ولها إنتاجات سينمائية محترمة لم ترشح أفلامها للمنافسة على جوائز أوسكار المقبلة، فلماذا نثير كل هذا الجدل الأن!

وأضافت الناقدة ماجدة خير الله: استبعاد فيلم مصري من الترشيح لجوائز أوسكار ليس سبه أو أمر يدعو للخزي، فالمسألة ليست كارثة، ولا بد أن يكون هناك فيلم صالح للترشح وتنطبق عليه الشروط وليس مجرد اختيار فقط.

وحول مستوى الأفلام المصرية هذا العام، قالت ماجدة خيرالله: من الأفضل أن نركز على أن يكون انتاجنا السينمائي متميزا وأن يصبح لدينا فيلمين أو ثلاثة على الأقل في العام صالحة للترشيح للأوسكار، فهذا الأمر يؤثر أيضًا في اختيار الفيلم المصري المنافس بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، وليس فقط في ترشيح لجوائز أوسكار التي في الأساس مجرد ترشيح فقط للدخول في التصفيات النهائية، وأكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية المنظمة للأوسكار هي من تختار في النهاية.

وأوضحت الناقدة أنها تقصد بتميز الأفلام المصرية ألا تكون فقط أفلام مستغرقة في النوعية التجارية بل لا بد أن تمتع بجوانب فنية صالحة لتمثيل مصر بالمهرجانات السينمائية وحفلات الجوائز المختلفة.

وأضافت ماجدة خير الله: للأسف بعض من يهاجمون عدم ترشيح أي فيلم مصري للمنافسة على جوائز أوسكار، لا يعلمون شيئا عنها، لكنهم يهاجمون فقط.