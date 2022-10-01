شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار لفيلم براد بيت الجديد Bullet Train فى شباك التذاكر محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والإثارة "Bullet Train" من شركة سوني، وبطولة النجم العالمي براد بيت 100 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، بعد منافسة شرسة مع عدد كبير من الأعمال السينمائية، محققًا حول العالم 231 مليون دولار حتي الآن وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.