شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تنتظر مغامرات كوكو وفيلم فى عز الضهر وتبدأ تصوير "وش فى وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني تعيشها النجمة شيرين رضا حاليًا، إذ تنتظر عرض عدد من الأفلام تشارك بها، بالإضافة إلى تعاقدها على عدة أعمال ستبدأ تصويرها الفترة المقبلة، حيث انتهت شيرين مؤخرًا من تصوير فيلم " مغامرات كوكو" الذى يعد أولى بطولات بيومى فؤاد المطلقة، ويشارك في بطولته كلا من خالد الصاوي، أوس أوس، نانسي صلاح، إيهاب فهمي، منة فضالي، عمرو عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، إسراء عبدالفتاح، سارة سلامة، وشيماء سيف، من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.



شيرين

كما تنتظر عرض فيلم "في عز الضهر" بطولة النجم العالمى المصرى مينا مسعود، والذى يعد أول فيلم مصري له، تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور احداث الفيلم في اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

وتعاقدت شيرين رضا مؤخرا على المشاركة في بطولى فيلم "وش في وش" بطولة النجم محمد ممدوح تايسون وامينة خليل، ومحمد شاهين وعدد من الفنانين الأخرين، والفيلم من اخراد خالد الحلفاوى، ومن المقرر أن تبدأ تصويره منتصف الشهر الجارى، كما تفاضل شيرين رضا حاليا بين أكثر من سيناريو درامى لتحدد وجهتها الدرامية الفترة المقبلة .



