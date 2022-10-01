شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من شريهان لمعزيها فى وفاة حماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان على توجيه الشكر لكل من قدم التعازي وواساها في وفاة حماتها السيدة إكرام الماني التي توفيت يوم الأربعاء الماضي.

وكتبت شريهان عبر حسابها بموقع تويتر: شكر الله سعيكم جميعًا وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم أبدًا مكروهًا فيمن تحبون بإذنه تعالى، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا في المغفور لها إن شاء الله السيدة إكرام إبراهيم الماني سواء من خلال الرسائل أو الاتصال أو بحضور التشييع أو بحضور المأتم أو تكبد عناء السفر.



شريهان عبر تويتر

وتم أداة صلاة الجنازة على جثمان حماة شريهان وإسعاد يونس يوم الخميس الماضي، وشيعت أسرتها الجثمان إلى مثواه الأخير بـ مقبرة سحاب الإسلامية في الأردن، فيما أقيم العزاء على مدار يومي الخميس والجمعة.

وكانت شريهان نعت حماتها السيدة اكرام المانى، والدة زوجها علاء الخواجة، عبر حسابها على تويتر وغردت:" اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون".

جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس أعلنت وفاة والدة زوجها علاء الخواجة الأربعاء الماضي، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله حماتى الغالية السيدة إكرام المانى حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبد الرحيم الخواجة، وعقيل الخواجة وعصام الخواجة وعبلة الخواجة، ووالدة زوجى الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".