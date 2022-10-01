شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: ترشح فيلم مصرى للأوسكار ليس انتصارًا وعدم الترشح ليس هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد طارق الشناوى، عضو لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، على قرار اللجنة بعد ترشيح أي فيلم مصري لمسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبى لتمثيل مصر في النسخة الـ 95 من جوائز الأوسكار.

وقال الناقد طارق الشناوى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الموضوع أخذ أكبر من حجمه لأن ترشح فيلم مصري للأوسكار ليس انتصارًا وبالتاىل عدم ترشح فيلم مصري للأوسكار لا يعد هزيمة، لأن الانتصار الحقيقى هو أن تحقق مصر نجاحًا ولو بالوصول للقائمة الطويلة التي تتكون من 15 فيلمًا ويتم من 80 فيلما حيث يتم ترشيح فيلم واحد من كل دولة، وتكون اعلان هذه القائمة في شهر ديسمبر، وبالتالي اذا وصلنا للقائمة الطويلة فهذا هو النجاح وللعلم هذا النجاح لم نحققه من عام 1958.

وأضاف طارق الشناوى: "وبما أننا لم نصل للقائمة الطويلة منذ هذه المدة الكبيرة، بالتأكيد لم نصل للقائمة القصيرة المكونة من 5 أفلام ويتم الإعلان عنها في شهر فبراير، وللعلم هناك عدد كبير من الدول العربية وصلت للقائمة القصيرة وليست الطويلة فقط مثل، الأردن وموريتانيا وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وفلسطين، ونحن لم نصل حتى للقائمة الطويلة".

وتابع: طارق الشناوى: "أنا لا أرى خبر يهم الناس حاليا بأنه يتم ترشيح فيلم مصري للأوسكار، ولا يعنى أي شيء للجمهور، لأن كل دولة في العالم من حقها أن تترشح إذن الترشح ليس إنجازا، فبالتالى لا أعتبر الترشيح مكسب وعدم الترشيح ليس هزيمة، وهذا الجزء النظرى اللى الناس مش فهماه".

وأشار طارق الشناوى إلى أن اللجنة قررت بالأغلبية النسبية وليست المطلقة، بأنه لا يوجد فيلم جدير بالترشيح ولم تناقش اللجنة الأفلام الأربعة وهم، كيرة والجن، وقمر 14، والجريمة، و 19 ب، فكان للجنة في البداية سؤالا هل نرشح أو لا نرشح بدون دخول على فيلم الترشيح فكانت الأغلبية النسبية مع عدم الترشيح".

وأستكمل طارق الشناوى: "أنا شخصياً كنت مع ترشيح أحد الأفلام، ولأنى مؤمن بالديموقراطية ومؤمن بأن قرار اللجنة العام يجب أن يكون موضع احترام من الجميع، فرغم أنه لم يكن وجهة نظرى ولكن أؤيد القرار لأنه طالع من مجموعة من السينمائيين ليس لهم مصلحة سوى حفظ وجه ماء السينما المصرية، حتى لو اختلفت معهم لازم أقول انهم اشخاص شرفاء وليس لهم مصلحة مع أي طرف.

وأختتم طارق الشناوى حديثه: "نحن رصيدنا في الجوائز العالمية بشكل عام قليل جدا، ولكن عندى أمل كبير جدا في الجيل الجديد بأنه يعوض الفترة الماضية ويجيبولنا جوائز من المهرجانات العالمية".