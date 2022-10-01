شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمد عن مشاركته فى لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية: شرف كبير ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان السوري أحمد الأحمد بطل مسلسل "العائدون" عن سعادته البالغة باختياره ومشاركته ضمن لجنة تحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يأتي ذلك بعد تكريمه بجائزتي أفضل تمثيل في الدورة السابقة من المهرجان.

وقال أحمد الأحمد في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "شرف كبير ليا المشاركة ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الاسكندرية ،هذا المهرجان العريق الذي نفتخر به، بالطبع شعور رائع المشاركة في المهرجان لما يحمله من أهمية كبيرة على الصعيد الفني والمهني عربيا وعالميا".

وتابع: "خاصةً بعد شرف حصولي على جائزتي افضل تمثيل في الدورة السابقة، وشكرا على ثقة القائمين على المهرجان، والشكر الأكبر للأستاذ الأمير أباظة، وإن شاء لله بالتوفيق للجميع".

ويعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء الاثنين 3 أكتوبر الجاري بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.

وسبق وأن أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات دورة هذا العام، كما سيتم تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو في حفل الافتتاح الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

يذكر أن الفنان السوري أحمد الأحمد تألق خلال مشاركته في مسلسل "العائدون" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته كل من: امير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".