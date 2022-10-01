شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "الجازولية" تحيى حفل ذكرى المولد النبوى فى ساقية الصاوى.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة "الجازولية" للإنشاد الصوفي، لإحياء احتفالية ذكرى مولد النبوي الشريف، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة السابعة ونصف مساءًا، بقاعة النهر على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

ومن المقرر أن تقوم الفرقة بتقديم برنامجًا متميزًا خلال الحفل، يضم باقة متنوعة ومختارة من أشهر وأفضل الابتهالات والأناشيد الصوفية والموشحات والقصائد الخاصة بمدح وحب النبي صلي الله عليه وسلم على الطريقة الجازولية، منها: "طلع البدر علينا"، وقصيدة

"شوقي واصل"، و"أمير الحسن"، و"يوم مولدك"، و"صلي عليك الله" وغيرها من القصائد، والتي تهدف لإحياء التراث الصوفي ونشر رسالة الحب والتسامح والتعايش مع الآخر.

وتتميز موسيقي إنشاد الجازولية بالتنوع بين الكلاسيكي منها والمعاصر، حيث يستخدم فيها مزيجًا من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، لكي تتعاقب فيها الألحان الموسيقية وتتحول إلي كيان واحد يخاطب القلب والروح والوجدان، ويشعر بها كل مستمع بمجرد الإنصات إليها دون الحاجة إلي ترجمة.

كما تضم الفرقة في فريق الإنشاد مجموعة متجانسة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الأعمار، ويقدمون أعمالهم في حالة روحية من الإنشاد الصوفي والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبي صلي الله عليه وسلم.

جدير بالذكر، أن فرقة "الجازولية" أسسها العارف بالله الشيخ جابر حسين أحمد الجازولي في عام 1950، لإلقاء الضوء على الطريقة الجازولية والإنشاد في حضرات الذكر، واستطاعت الفرقة حديثًا بإشراف الدكتور سالم جابر الجازولي أن تحقق انتشارًا واسعًا للطريقة الجازولية في الخارج.

وكان أول ظهور علني لها للجمهور خارج مصر في بسالزبورج في النمسا عام 2014، ثم في ياكتنبرج بروسيا عام 2015، ثم ياروسلافل في روسيا عام 2016، وقدموا خلالها باقة متنوعة من أشهر وأفضل القصائد والأناشيد والألحان التي تتميز بها الطريقة الجازولية.