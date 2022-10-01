أول رد من منى زكي على نادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ردت الفنانة منى زكي على إشادة الفنانة نادية الجندي بموهبتها وقدراتها الفنية، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت الفنانة منى زكي: "بحبك جدا، وشرف كبير جدا".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي أشادت بموهبة عدد من الفنانات من بينهم الفنانات، منى زكي، وزينة، وياسمين عبد العزيز، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس".

وكرمت نادية الجندي في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى التي نظمت برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

وقالت الفنانة نادية الجندي أثناء تكريمها: " أفلامي كتصوير وكحياة وكمعاناة دي كانت عملية صعبة أوي، أفلامي كانت صعبة جدا، كلها أكشن، فيها عنف وسياسية وكانت بترهقني جدا، ومشاعر ودراما قوية، وتحضير وقلق، والحفاظ على المستوى، حكاية صعبة جدا، قلق ليل ونهار".