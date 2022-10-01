نرمين الفقي تنضم لأبطال مسلسل "بعد النهاية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلنت الفنانة نرمين الفقي تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبرهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022

"الكبير أوي 6" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.