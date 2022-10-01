أمل إبراهيم: "ربنا ضاعف رزقي لما قررت اسيب الفن وبنطلع عمرة سنويا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة أمل إبراهيم سبب غيابها وابتعادها عن الفن لسنوات طويلة، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقالت الفنانة أمل إبراهيم: "أنا كنت في مصر، مسافرتش بره، وأخدت القرار من حوالي 15 سنة، عشان اتفرغ لابني، وأنا كان رزقي في الشغل، فربنا وصله بأكتر وأضعاف وأضعاف، لما قررت بيني وبينه اتجه لتربية ابني، وكل سنة اطلع أعمل عمرة مع ابني".

وتابعت: "عضوة في النقابة، والأستاذ أشرف زكي بيعامل كل الناس معاملة بمنتهى الجمال، لإن فجأة وقعت في الشارع، وميعرفوش حاجة وابني بيسافر، لإن هو كابتن في مصر للطيران، فاتصل بالنقابة، فالأستاذ أشرف قالهم ودوها أقرب مستشفى وعمل كل ما يلزم".

يذكر أن الفنانة أمل إبراهيم كُرمت من "مهرجان القاهرة للدراما" الذي أقيم برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.