"لو مش عاجبني مروحش".. رانيا يوسف: "مش متضايقة من دريس كود القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن ليس هناك شيئا يضايقها في الـ"دريس كود" الذي سيتم تحديده، ليلتزم به ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الجديدة المقرر انطلاقها في نوفمبر المُقبل، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

وتابعت رانيا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "والله ما اتكلمت ولا قلت أي حاجة، سألوني هتلبسي إيه قلت الدريس كود إيه، قالولي بدلة، قلت خلاص هنشوف شكل البدلة، ومقلتش حاجة غير كده".

ونفت رانيا أن يكون وجود كود محدد للملابس لحضور مهرجان القاهرة السينمائي ضايقها، قائلة "اتضايق ليه، ايه اللي يخليني أزعل أو أتضايق كل واحد عنده فكره وطريقة وعنده وجهة نظر في حياته، حاجة متضايقنيش بالعكس نحترم أفكار ووجهات نظر بعض، ولو مش عاجبني مروحش أو أروح على حسب، مش بتكلم عن نفسي شخصيا بس عن أي حد".

كان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 أعلن عن وجود كود محدد للملابس التي سيرتديها الضيوف.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم التاروت مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي، وفيلم "ملك" تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.