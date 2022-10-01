عشوب: أحمد زكي أحب نجلاء فتحي وانسحب قبل زواجهما لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الماكيير والمنتج الشهير محمد عشوب، إن الفنان الراحل أحمد زكي، لم يحب في حياته إنسانة كما أحب طليقته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، أم ابنه الوحيد الراحل هيثم.

وتابع في حواره مع برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب: "شهادة أحاسب عليها، كل حب يقرب منه يهرب في آخر لحظة، إحدى النجمات عزمت الضيوف ومراحش الفرح".

وبسؤاله من تكون النجمة التي يقصدها، قال "السيدة نجلاء فتحي، وكانوا بيحبوا بعض، لكن كل ما يفكر يقرب من الزواج والارتباط حاجة تمنعه، هو قالهالي وهو في دار الحق الآن عمري ما هلاقي بنت أعظم من هالة فؤاد كان يحب يجيب سيرتها معايا كتير".

وأضاف عشوب "كان نفسه يرتبط بالفنانة وردة وهرب برضه، كان بيحس إنه بيخون هالة فؤاد، هو أحب نجلاء فتحي طبعا، ومفيش شك حبته واستحملته كتير وادتله فرص كتير، لكن ارتباطه بهالة فؤاد غير عادي".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زكي تزوج من الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه هيثم، وتزوجت هي بعد انفصالهما وأنجبت ابنها الثاني رامي، قبل أن ترحل متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

نجلاء فتحي وأحمد زكي قدما معا أكثر من عمل فني، منها: فيلم سعد اليتيم وشاركهما البطولة كريمة مختار، فريد شوقي، محمود مرسي، توفيق الدقن، شويكار، وفيلم إسكندرية ليه للمخرج يوسف شاهين، وفيلم أحلام هند وكاميليا للمخرج محمد خان.