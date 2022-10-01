"الأرض الجديدة بانتظار الساعين والكلام ليس للجميع".. رسالة نسرين طافش الغامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تفاعل متابعو حساب الفنانة نسرين طافش مع رسالتها التي وصفها البعض بالعميقة بينما لم يفهمها آخرون، وقال عنها فريق ثالث هراء.

جاءت تعليقات الجمهور على منشور نسرين: "كلام رائع جدا ومنورة كالعادة، دايما برنسيسة، من أجمل ما قرأت، لم أر هراء كهذا ويصنفونه عالميا العلوم الزائفة، ملهمة كالعادة كلامك لامسني جدا، شو عميق الكلام".

وشاركت نسرين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، صورًا جديدة التقطتها أثناء زيارتها لأحد القصور الملكية في فرنسا (قصر فرساي)، وظهرت فيها متألقة.

وعلقت نسرين "تذكر من أنت، تذكر من تكون في الأصل، لقد تم التلاعب بك وتنويمك لملايين السنين، بشتى الطرق عن طريق الهواء والماء، الأكل، الأفكار توريطك في لعبة (الألم واللذة)، الأرض الدنيا هذه ليست نهاية المطاف، إنها مرحلة اعادة تأهيل فقط (مصح، محطة) روحك سرمدية خالدة ارتقي بها الآن، كي لا تقيدها في دوامة تكرار الحيوات، كل متعة آنية تستهلك صحتك أو تتحكم بك وبمشاعرك أو تسلب منك سلام نفسك بدونها (خدعة، فخ) فاحترس، لإنها ستبقيك لمدة أطول في سجن الأرض، كل متعة تنير صحتك وتطور حياتك وتزيدك سلاما وعطاء وبهجة ستصعد بك بموجة سحرية إلى الأعلى" .

وتابعت نسرين في رسالتها لجمهورها "لا تدع الاعيبهم تدخلك في حالة صراع او يأس كن قويا متقبلا تعلم تذكر استيقظ، الزمان والمكان وهم .هل جربت أن تكون داخل حلمك الذي يبدو حقيقيا جدا وتدرك فجأة وانت بداخله انك تحلم وان ما من شيئ حقيقي حقا !تنفس اكثر وراقب اكثر، لا تتعلق بصورة غير حقيقية تم رسمها لك من الآخرين وتتعلق بها وتتوهم أنها انت، استيقظ بإدراكك الآن فالأرض الجديدة بانتظار الساعين فقط، الكلام ليس للجميع إنه فقط للخاصة ممن يبصرون بقلوبهم، إن لم تفهمه فهو ليس لك".

وأشارت إلى أن لايفات- بث مباشر "أرض جديدة" ستبدأ غدا الأحد الساعة السابعة مساء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2022 بمسلسل جوقة عزيزة.