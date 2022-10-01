أول رد من ياسمين عز بعد صورها المسربة قبل عمليات التجميل.. أعرف ماذا قالت!!

كتب امير فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - بعد تعليقها على “ترند” صورها ومقاطعها المصورة قبل الشهرة، تصدر اسم الإعلامية ياسمين عز، د مؤشر البحث الشهير “جوجل”، وأصبحت ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت عز على تداول صورها قبل الشهرة عبر مواقع التواصل الأجتماعي، قائلة خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المُذاع عبر فضائية «MBC مصر»: القصة لا تستدعي التحفيل، واللي هقوله إن اللي ما تعرفش ترقص تقول الأرض معووجة.

وأضافت الإعلامية الشابة: الصور لا هي متسربة ولا أول مرة تتنشر، دي صور من فيديوهات قديمة موجودة في كل حتة.

وأكدت أن الكثير قال صور تنشر لأول مرة وشاهد قبل الحذف، لكن الحقيقة أن الصور والفيديوهات موجودة من زمان في كل مكان.

قصة تداول صور ما قبل الشهرة

بدأت قصة تداول صور ياسمين بعد حديثها مع الدكتورة سعاد صالح، عن أحقية الأم في الاحتفاظ بمفتاح شقة نجلها ودخول غرفة نومه في أي وقت، والاطلاع على الملابس الخاصة بزوجته.

بعد هذه الحلقة المثيرة للجدل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للإعلامية ياسمين عز، حيث أظهرت الصور بداياتها كإعلامية عندما كانت تشارك في تقديم برنامج «عز الشباب» عبر شاشة «روتانا مصرية»، كما أظهرت الصور اختلافاً كبيراً في إطلالتها وشكلها، حيث خمن البعض أنها أجرت العديد من عمليات التجميل.

من هي ياسمين عز؟

ياسمين عز، هي مذيعة مصرية درست الإعلام، كما اكتسبت شهرتها بتقديمها برنامج «عز الشباب» على روتانا مصرية، ثم بعد سنوات تم اختيارها من قبل المخرج مجدي أبوعميرة، للمشاركة في بطولة مسلسل «بره الدنيا» بطولة شريف منير عام 2010.

وتأهلت لتقديم برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر» منذ سنوات، من بعدها قدّمت برنامج «حديث المساء»، بدلًا من الإعلامية سهام صالح، عبر القناة ذاتها، ثم برنامج المنوعات «ليلة الخميس»، حتى بدأت برنامجها الجديد الحالي «كلام الناس».

تصريحات أثارت الجدل لـ ياسمين عز:

وتثير الإعلامية ياسمين عز الجدل بتصريحاتها مع ضيوفها في برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية.

تتعلق معظم تصريحاتها عن العلاقات الزوجية والعاطفية، وكيف يمكن للمرأة أن تكسب الرجل ووجوب الطاعة لزوجها، وكان آخر تصريح استفز عدد كبير من الفتيات هو “الراجل المصري مفيش أحن منه في العالم.. بيتنافسوا برا عليه”.

في إحدى الحلقات استضافت محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهي تتغزل في اللاعب، ووصفه البعض بأن الإعلامية بدأت تخرج عن دائرة إدارة الحوار للحديث بشكل عشوائي عن رأيها الشخصي “أنت مورد وخدودك حمرا”.

أثارت أيضا غضب الكثيرين بعد حديثها عن واقعة عروس الإسماعيلية الذي قام زوجها بضربها في الشارع يوم زفافهما، حيث قالت “أصيلة ولمت دنيتنا”، هذا ما دفع البعض يتهمها بالتحريض على العنف ضد المرأة “الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه.

وتابعت: “هذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه”.

وكذلك كان لها تصريحات فيما يخص موضوع الخيانة في عام 2020، حيث قالت “لما الراجل يحب حد تاني غيرك ده يعتبر مش خيانة.. لما زوجك يكون محبوب في عمله، وله زميلات يتعامل معهن بلطف، فتهديه مثلًا إحدى زميلاته وردة، فإن ذلك لا يعد خيانة، زوجك رجل محبوب، تقبلي هذا، مستنكرة الاتهامات التي تُطال الرجال بأن عيونهم بصاصة”.

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